Taksim Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı: Mobil kameralar yerleştirildi

Yılbaşı nedeniyle Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı, bazı noktalara mobil güvenlik kameraları yerleştirildi.

Taksim'de yapılacak yılbaşı kutlamaları öncesi "güvenlik önlemleri" alındı. Meydanın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, tüm görüntüleri anlık olarak merkeze gönderen kablosuz mobil güvenlik kameraları da bazı noktalara yerleştirildi.

Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Taksim'de kutlamalar nedeniyle binlerce polis görev yapacak.