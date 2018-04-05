Taksim İlkyardım Hastanesi'nde dış cephe neden alev aldı?

Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangında binanın hızla alev almasına neden olan faktörün, standartlara uygun kullanılmayan dış cephe kaplaması olduğu iddia ediliyor.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde bugün çıkan yangın, inşaat halindeki binanın dış cephe kaplamasında kullanılan maddeyle ilişkilendiriliyor.

Şans eseri kimsenin yaşamını yitirmediği yangında, kurtarma faaliyeti de sınıfta kaldı, hastalar bulundukları yataklarda sokak arasına tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşlar, itfaiyenin müdahalesinin de geç olduğunu iddia etti.

Peki binanın dış cephe kaplaması neden bu kadar hızla alev aldı?

Dış cephe kaplamasının yangında tutuşmasının nedenlerinden biri, yangının bina içinde başlayıp duvar boşluklarından geçerek dış cephe kaplamasını tutuşturması olabilir. Bir diğer ihtimal ise, binanın yakınındaki bir yangın olabilir ve yanıcı ürünler binanın dış cephesine ulaşarak dış cephe malzemesini tutuşturabilir.

Başka bir neden ise binaya yakın bir yerde çıkan yangından dolayı oluşan ısının, radyasyonla dış cephe kaplamasına ulaşarak dış cephe kaplamasını tutuşturabilmesi olabilir.

Hastanedeki nedenin bunlardan ilki olduğu, binadaki çöplerin alev alması ve dış cephe malzemesine erişmesiyle yangının hızla büyüdüğü iddia ediliyor.

Oysa binaların dış cephesinde kullanılan kaplamaların, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda yanmaz hale getirildiği biliniyor. Yalıtım ve diğer kaplama malzemelerinin hiç yanmaz A1 sınıfı olması şart koşuluyor. Konuyla ilgili bir Resmi Gazete kararı var.

2007 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulu imzası taşıyor.

Hastanedeki yangında yalnızca dış cephenin yanmış olması da, yönetmeliğin ihlal edildiği ve A1 sınıfı malzeme kullanılmamış olduğunu akıllara getiriyor.