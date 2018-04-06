Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında büyük ihmal var

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ve sonrasına tanıklık edenler soL'a önemli bilgiler verdi. Hastanede yangın sırasında tüm odaların tahliye edilip edilmediğinin bilinmediği belirtilirken, iki temizlik emekçisinin yoğun bakımda olduğu, ameliyathanede de kalanlar olabileceği ileri sürüldü.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin çok büyük ihmallere işaret eden önemli iddialar gündeme geldi.

Yangına tanıklık edenlerin paylaştığı bilgilere göre yangın sırasında yangın tüpleri boştu ve yangın alarm sensörleri çalışmadı.

İtfaiye ekiplerinin hastaneyi bilmemesinden ötürü hastaların tahliyesinde zorluk yaşadıkları, hastaneyi bilen çalışanların ise maske olmadığı için içeri girip hasta tahliyesine yardımcı olamadığı belirtiliyor.

Bu nedenle ulaşılamayan bölümler olabileceğinden endişe ediliyor. İtfaiye ekiplerinin hızla büyüyen yangın sırasında zehirlenme tehlikesinin artmasından ötürü bazı hastaları bırakmak zorunda kaldığına ilişkin iddialar da dile getiriliyor.

Tahliye çalışmalarında çok büyük karışıklıklar ve panik yaşandığı, bebeklerin yastık kılıflarında dışarı çıkarıldığı ifade ediliyor.

GÖREVDEN ALINDILAR

Başhekim ve tüm idari personelin görevden alındığı bildiriliyor.

Hastanede beyin cerrahisi bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, üst katlardaki odalarda hastaların tahliye edilip edilmediğinin belirsiz olduğu ileri sürülüyor.

Yangın sonrası ameliyathanelerde hasta kalmış olabileceği de iddia edilirken, iki temizlik emekçisinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Yangından dolayı yaralı yok. Tüm hastalarımız en yakın hastanelere sevk edildi" demişti.

AYNI ANDA ÇIKTI İDDİASI

Öte yandan yangının hastanenin dokuzuncu katı ve eksi ikide aynı anda çıktığı iddia edildi.

Dokuzuncu katta personel evrakları, eksi 2'de ise tıbbi atıkların olduğu öğrenildi.



HASTA SAYISI BİLİNMİYOR

Hastanede poliklinikler kapandığı için personel sayısının gün içinden az olduğu, 200 civarında çalışan bulunduğu belirtiliyor. 600 yataklı hastanede yangın sırasında kaç hasta bulunduğu tam olarak bilinmiyor.