Taksiciler 'yüzde 25 zam yeterli değil' dedi, yeni zam talep etti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ocak ayında taksilere yeni zam yapılmasını talep edeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapılmıştı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz günlerde yapılan zammın yeterli olmadığını belirterek Ocak ayında yeni zam isteyeceklerini açıkladı.

Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın Temmuz ayında zam için söz aldığını bildirirken, ''Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok.' dedi.

24 aydır zam alamadıklarını da söyleyen Aksu, yıla göre hesaplandığında yüzde 12.5 zam aldıklarını dile getirdi.

YÜZDE 25 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde taksi ücretlerine zam yapılmış, taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıkmıştı.