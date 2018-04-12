Taksiciler Birliği Başkanı: UBER'e binen vatan hainidir

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, 'Uber'e binen de kullanan da vatan hainidir' dedi.

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, UBER'e ilişkin açıklamada bulundu.

Gazete Damga'da yer alan habere göre, Öztürk, “UBER San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. UBER'e binen de kullanan da vatan hainidir” dedi.

Öztürk "UBER bitecek bu net. Bunda bir sıkıntı yok ama diyelim ki siz bir nalbur dükkanı açacaksınız. Bende bir kebap dükkanı açacağım ve yanyanayız. İki dükkan tutttuk nalburu açmak daha kolaydır. UBER denilen bu global hırsızlar büyükşehirden nalbur dükkanı (teşbihte hatam olsun teşbih yapıyorum) açacağım deyip izin alıp kebapçılık yapmaya benzeyen bir sistemdir" ifadelerini kullandı.