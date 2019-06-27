Taksi tarifesine yüzde 34 zam geliyor

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam yapılacağını açıklamıştı.
Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL'den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.
Habertürk'te yer alan habere göre, böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim'den Zincirlikuyu'ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.