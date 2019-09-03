Takibe alınan krediler 122,6 milyar TL’ye ulaştı

Zamanında ödenemediği için takibe alınan krediler 28,6 milyar TL artarak 23 Ağustos itibariyle 122,6 milyar TL’ye ulaştı.

Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler, 1 Ocak-23 Ağustos döneminde 28,6 milyar TL artarak 122,6 milyar TL’ye çıktı.

Kredi stokunun yüzde 5,1 arttığı dönemde batık kredilerdeki artışın oranı ise yüzde 30,5’e ulaştı.

CHP TBMM Grubu’nca hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 küçüldüğüne dikkat çekildi. Raporda 2019’un nisan-haziran dönemlerinde yaşanan küçülme ile Türkiye’nin arka arkaya üç çeyrek dönemde küçüldüğü vurgulandı.

Birgün'ün haberine göre, Dolar cinsinden küçülme ise çok daha yüksek oldu. TL’nin değer kaybının da etkisiyle Türkiye ekonomisi, dolar cinsinden yüzde 18,3 oranında küçülerek 884,6 milyar dolardan 722,2 milyar dolara geriledi.

BORÇ ARTTI

Yurttaşın bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan borcu da katlanarak arttı. Yurttaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, 1 Ocak-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 9,9 milyar TL artarak 528,11 milyar TL oldu. Raporda bu borcun 416,4 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 111,7 milyar TL’sinin ise kredi kartlarından kaynaklandığına işaret edildi.