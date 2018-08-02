TAİK Başkanı Yalçındağ'dan Erdoğan ve Trump'a övgüler

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin yaptırım kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak NATO zirvesinde gördükleri karşılıklı samimiyetin ileriye taşınmasını istediklerini söyledi. Müttefik ülkeler arasında sorunların yaptırım yoluyla çözülmemesi gerektiğini belirten Yalçındağ, Erdoğan ile Trump'ı överek, iki liderin sorunu çözeceklerine inandığını ifade etti.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı açıklamasının ardından Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı yazılı açıklamada "İki ülke arasında karşılıklı stratejik ve ekonomik çıkarlar o kadar büyük, güçlü ve derin ki, en krizli durumlardan sonra bile, ikili ilişkiler düzlüğe çıktı" ifadelerini kullandı.

Krizin aşılacağına inandığını söyleyen Yalçındağ "Mesele, bu durumun uzamaması, ilişkilerimize, çıkarlarımıza kalıcı hasar vermeden çözümlenmesi" dedi.

İlişkilerin donma noktasına gelmesinin mümkün olmadığını belirten Yalçındağ "Başta Suriye ve NATO olmak üzere, pek çok konuda, birlikte çalışıyoruz. İkili ekonomik ilişkilerimiz hâlâ sağlıklı" ifadelerini kullandı.

'BİR TARAF HAKLI BİR TARAF HAKSIZ DEMEDEN...'

"Bu krizde sadece bir taraf haklıdır, diğer taraf tümden haksızdır demeden şu üç noktayı vurgulamak istiyorum" diyen Yalçındağ, "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gözetmesi ve FETÖ mensuplarıyla ve Gülen'in iadesi konusundaki hassasiyetleri karşılayacak bir adım atmasının, buna karşılık ABD tarafının bazı taleplerinin de müsbet bir anlayışla dikkate alınmasının çok olumlu etki yapacağına inanıyorum. Bu durumda ABD'nin Türkiye'den beklentilerinin de Türk halkı tarafından daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ŞANSIMIZ ERDOĞAN VE TRUMP'IN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ'

"Dost ve müttefik" iki ülke arasındaki sorunları çözmenin yolunun yaptırımlar olmaması gerektiğini belirten Yalçındağ, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak, NATO zirvesinde gördüğümüz karşılıklı samimiyetin ileriye taşınmasını ümit ediyoruz.

Hem Başkan Erdoğan'ı hem de Başkan Trump'ı yakın tanıyan biri olarak, bu sorun karşısında nasıl düşündüklerini anlayabildiğimi sanıyorum. Gerçekte sorunun çözümlenmesi gerektiğine samimi olarak inandıklarını ve istediklerini düşünüyorum. İki başkan aslında birbirlerine çok benzeyen insanlar, cesur ve inançlı liderler. İkisi de yerleşik düzenle, kendini herkesten üstün gören çıkar gruplarıyla, algı operasyonlarıyla mücadele ederek geldiler bugünlere. İkisi de ülkelerinin güçlenmesi ve büyümesini hedefliyorlar ve bu hedeflere ancak realist ve pragmatik adımlarla varılabileceğini biliyor. Bu krizi çözmekte en büyük şansımız, iki başkanın bu saydığım kişilik özellikleri olacak. Çevrelerinden zaman zaman farklı sesler yükselebilir, siyasette bu doğaldır. Ama ben her iki liderin de akıl ve vicdanlarını dinleyerek sonuç almaya odaklanacaklarına, hızla sonuca gidebileceklerine inanıyorum."