Tahran'da görüşme: Güvenliğimiz birbirine bağlı...

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı La’ya Cüneydi, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs’le görüştü. Görüşmede ABD'nin İran politikasının uluslararası barış ve güvenliğini tehdit edeceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı La’ya Cüneydi, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs’le Tahran'da görüştü.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tahran’da Türkiye büyükelçisi Derya Örs’le görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı La’ya Cüneydi, ABD'nin Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’ın bankacılık sisteminde ihlallerde bulunmasının sadece İran’ı etkilemekle kalmayacağını, ABD'nin tek yanlı tutumunun uluslararası barış ve güvenliği de tehdit edeceğini belirtti.

GÜVENLİĞİMİZ BİRBİRİNE BAĞLI

Batı Asya bölgesinde ortaya çıkan özel durum ve gerginliklere işaret eden Cüneydi, İran ve Türkiye’nin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu, iki ülke güvenliklerini geliştirmek için işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Büyükelçi Örs de ABD'nin İran’a dayattığı tek yanlı yaptırımları İran’dan başka bölge ülkelerine de zarar verdiğini belirterek, mevcut şartlarda iki ülke arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin geliştirilmesine ve dış tehditlere ve komplolara karşı birlikte hareket etmelerine vurgu yaptı.