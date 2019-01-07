Tahliye edilen Eren Erdem hakkında yeniden yakalama kararı

CHP eski milletvekili Eren Erdem'in bugün adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik "FETÖ" davasında yargılanan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliye edilmesinin ardından, savcılık itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Eski CHP milletvekili ve kapatılan Karşı gazetesi genel yayın yönetmeni Eren Erdem için adli kontrol uygulamasıyla tahliye kararı verilmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan Eren Erdem hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istenmişti.

12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu dört sanık daha hazır bulunmuştu.