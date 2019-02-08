Tahir Elçi raporu ortaya çıktı: Üç polisten biri öldürdü...

Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü tarafından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesiyle ilgili olarak hazırlanan bilimsel rapor, cinayetin şüphelilerini ortaya koydu.

28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin kim olduğuna ilişkin sır perdesi, bugün aralanıyor. Diyarbakır Barosu'nun, yıllardır İngiltere'nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture'e hazırlattığı rapor, bugün açıklanacak. Rapordaki bulgular ışığında, Elçi cinayetinde roleri bulunan muhtemel fail yada failler ilk kez kamuoyuna ilan edilecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın rapora ilişkin haberine göre, Elçi'nin katledilmesinde sokak içinde ateş eden polislerden 3'ünün şüpheli olduğu vurgulanan raporda, bu polisler A, C ve D şahıslar olarak kodlandı. Elçi cinayetini aydınlatması beklenen ve 14 Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na da sunulan kapsamlı rapor, Forensic Architecture tarafından hazırlanan rapor, sağladığı görsel, işitsel ve belgesel delilleri analiz ederek ve olaylar silsilesinin aslına sadık bir üç boyutlu dijital modelini oluşturarak olaya dair mekânsal bir araştırma ışığında oluşturuldu.

Raporun bir bölümü şöyle:

"Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde, saat yaklaşık 10:55’te, 7 saniye 12 karelik bir süre diliminde tek bir mermiyle vurularak öldürülmüştür. PKK mensuplarından ikisi de öldürücü atışı yapmamış görünmektedir. Araştırmaya konu olan zaman aralığında yapılan bütün atışların benzer ses profilleri vardır. Bu süre içinde kayda değer derecede uzak bir mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delil yoktur.Üç polis memurunun (A, C ve D) Elçi’ye yönelik doğrudan bir ateş hattı vardır ve silahlarını birden çok kere ateşledikleri görülmektedir. Aralarında polis memuru C, Elçi’ye yönelik açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdur. Araştırma olay yerindeki polis memurlarından kesin olarak hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunu tespit etmemekle birlikte, kuvvetli suç şüphesi altında olan polis memurlarını saptamıştır. Öldürücü atışın Elçi’yi vurma kastıyla yapılmış olup olmadığının saptanması araştırmanın kapsamı dışındadır"