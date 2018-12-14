Tahir Elçi cinayetinde failler belirlendi

Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Cihan Aydın, öldürülen Tahir Elçi soruşturmasında, İngiltere'nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü'nden bilimsel rapor aldıklarını belirterek ‘Bizim açımızdan bu saatten sonra, bilimsel verilerle desteklenmiş, bir ve birden fazla fail var. Dolayısıyla Cumhuriyet savcısından bu rapor doğrultusunda failleri çağırıp derhal şüpheli olarak ifadelerini almasını ve bu kişilerin tutuklanmasını talep edeceğiz’ dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Tahir Elçi’nin, 28 Kasım 2015 tarihinde katledilmesinin ardından, baro öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliklerinin 154’üncüsü gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önündeki “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” adıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 10/17 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Hak İnisiyatifi ve Diyarbakır Tabip Odası yöneticilerinin yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Cihan Aydın ve baroya kayıtlı avukatlar da katıldı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, anmada konuşan Cihan Aydın, İngiltere Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü uzmanları tarafından, Elçi’nin öldürüldüğü ana ilişkin tüm ses, video, basın yayın arşivi, tanık ifadeleri ve açık kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında hazırlanan bilimsel raporun tamamlandığını ve kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Raporu tercüme ettirdiklerini açıklayan Aydın, şöyle dedi: “Dosya kapsamına giren bilgilerden, görüntülerden, seslerden, belgelerden bir derleme yapıldı. Bu derlemeler sonucunda, yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda, sayın başkanımızın öldürülmesine sebep olan muhtemel failler, muhtemel şüphelilerin kimler olabileceği konusunda bir neticeye varıldı. Biz bu raporu soruşturma savcısına sunacağız. Bizim açımızdan bu saatten sonra, bilimsel verilerle desteklenmiş, bir ve birden fazla fail var. Dolayısıyla cumhuriyet savcısından bu rapor doğrultusunda failleri çağırıp derhal şüpheli olarak ifadelerini almasını ve bu kişilerin tutuklanmasını talep edeceğiz.”

Anmaya katılanlar daha sonra 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Aydın eylemin ardından hazırladıkları dilekçeyi ve tercüme ettirdikleri raporu, Tahir Elçi cinayetini soruşturan savcıya teslim etti.