Tahir Elçi anıldı: Katillerini yargı önüne çıkarana kadar uyumayacağız

Üç yıl önce katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, İstanbul'da, Ankara'da ve Diyarbakır'da anıldı. Ankara'daki anma etkinliğine polis saldırırken, Diyarbakır'daki etkinliğe halkın katılımı engellenmeye çalışıldı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin Sur'daki çatışmalarda zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önündeki basın açıklaması sırasında öldürülmesinin üzerinden üç yıl geçti. Elçi, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi önündeki anma buluşmasına Hukukta Sol Tavır Derneği, Adalet İçin Hukukçular, BHH Hukukçuları, Çağdaş Avukatlar Grubu, ÇHD, Demokrasi İçin Hukukçular, Halkevi Hukuk Dairesi, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Sosyal Hukuk katıldı.

Burada okunan basın açıklamasında, "Meslektaşımız, dostumuz Tahir Elçi sen rahat uyu, mücadelen mücadelemizdir. Mücadele bayrağını senden devraldık ve daha da yükseğe taşıyacağız. Katillerini yargı önüne çıkartıp, gerektiği gibi cezalandırılana kadar hiç rahat uyumayacağız" denildi.

'KATİLLERİ BELLİDİR'

Elçi'yi katledenler hakkında üç yıldır hiçbir şeyin yapılmadığını vurgulandığı açıklamada şöyle denildi: "Tahir Elçi cinayetinin faili bellidir. Medya ve yargı eliyle başlatılan linç pratiği tıpkı Hrant Dink cinayeti ve benzerlerinde olduğu gibi fiziki yok etme ile tamamlanmıştır. Savaş siyasetiyle şehirlerde taş üstünde taş bırakılmazken, çatışmaların sivil yaşam alanlarından uzak durması ve tarihi 4 ayaklı minarenin korunması için basın açıklaması yaptığı sırada barışın, yaşamın ve kardeşliğin yanında duran, hukuk ve adalet mücadelesi veren bir insanı daha aramızdan aldılar. Tahir Elçi'nın düşünceleri sebebiyle derhal iddianame hazırlayanlar, Elçi'yi katledenler hakkında 3 yıldır hiçbir şey yapmadılar. Soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı alanlar, cinayeti faili meçhul bırakma çabasındalar. Siyasi cinayetlerde failin meçhul bırakılması da yine bir devlet dersidir. Ancak bu dersi kabul etmeyeceğiz."

ANKARA'DA POLİS SALDIRDI

Ankara Adliyesi önündeki anma etkinliğine polis saldırdı.

Avukatlar uzun süre, açıklama yapabilmek için polis yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Ancak çevik kuvvet avukatların önünü kapattı. Polisin avukatlara dağılmaları yönünden yaptığı uyarıya avukatlar, ‘Tahir Elçi ölümsüzdür’sloganıyla karşılık verdi.

Bunun üzerine polis avukatları iterek adliye binası içine sokmaya çalıştı. Polisin avukatlara saldırısı bir süre devam ederken, Adliye binasına sürüklenen avukatlar içeride slogan atmaya devam etti.

DİYARBAKIR'DA HALKIN KATILIMI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

Elçi, katledilişinin 3. yıl dönümünde Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Polis Elçi için yapılan yürüyüşe Diyarbakırlıların katılmasına izin vermedi. Yürüyüşe avukatlar, milletvekilleri ve kitle örügüt temsilcileri katılabildi.

Elçi’yi anmak ve ölümünden sorumlu olanların açığa çıkarılmasını talep etmek için meslektaşları Diyarbakır Adliyesi önünde toplandı. Adliye önünde yoğun polis ablukası yaşanırken avukatlar buradan ‘Tahir Elçi ölümsüzdür’ sloganıyla Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’ye yürümeye başladı. Kitlenin önünde yürüyen çevik kuvvet, Diyarbakırlıların yürüyüşe katılmasına izin vermedi. Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu sokağa gazeteciler de üst aramasından geçirilerek alındı.