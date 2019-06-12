Tacizciye fırlatılan terlik silah sayıldı

Kuşadası'nda kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu belirttikleri kişiye terlik fırlatan 3 kadın hakkında dava açıldı. Fırlatılan terlik "silah" sayıldı.

Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki H.H. adlı kadın ve 2 arkadaşı tatil için gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cinsel tacize maruz kaldı. İki yıl önce yaşanan olayla ilgili cinsel taciz soruşturması açılmazken, terlik atan 3 kadına, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, 9 Temmuz 2017 tarihinde Kuşadası ilçesinin Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan H.H., iki kadın arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Kuşadası'na gitti. Gece bir eğlence mekanına giren ve sonrasında eve gitmek için yola çıkan H.H., karşılarından gelen 24 yaşındaki M.E.K.'nin (24) cinsel tacizine uğradı.

Polis merkezinde ifade veren H.H. ile iki arkadaşı daha sonra memleketleri Denizli'ye döndü. Olaydan iki yıl sonra gelen mahkeme tebligatıyla H.H. ile arkadaşları şaşkına döndü. Kuşadası'nda meydana gelen olayla ilgili kadınlara tacizde M.E.K.'in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, savcılığın ise soruşturma başlattığı öğrenildi. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli konumunda olan H.H. ile iki kadın arkadaşı hakkında, saldırıda kullanmaya elverişli terlik ve ayakkabı ile yaralamaya teşebbüs ettikleri, kasten basit yaraladıkları, şüphelilere atılı suçun bu haliyle silahla basit yaralama suçunu oluşturdukları ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUYKEN SUÇLU OLDUK'

Attıkları terliğin silah sayılmasına çok şaşırdıkları belirten H.H., "Eğlence mekanından çıktıktan sonra eve giderken, karşımızdan gelen kişi, iki kolunu da yanlara açarak üzerime doğru geldi. Elleriyle bizim göğüs bölgemize dokundu. Biz de tepki gösterdik ve aramızda arbede çıktı. Bu sırada ayağımızdaki terlikleri fırlattık. Terlikler ona isabet etmedi. Kendisi de ilk mahkemede terliğin isabet etmediğini söyledi. Terlik silah sayıldı ve hakkımızda dava açıldı. Mağdurken, suçlu konumuna döştük. Bir cinsel istismar olayı var ama karşı taraf darp edildiğini söyleyince biz yargılanmaya başladık. Bu durumda hapis cezası alabiliriz. 2 yıl önce yaşanan bir olayda mağdurken sanık olduk" dedi.

'SORUŞTURMA AŞAMASINDA İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Üç kadının avukatı olan Ozan Orpak ise soruşturma aşamasında ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek, "2 yıl önce yaşanan bir olay için yeni dava açılıyor. Tatil için gittikleri yerde tanımadıkları bir kişinin kollarını açarak gelmesiyle cinsel istimara uğruyorlar. Üç kadın müvekkilim her kadının vereceği tepkiyi veriyor. Karşı tarafın şikayetçi olması üzerine dava açılıyor. Ancak biz soruşturma aşamasında ihmal olduğunu düşünüyoruz. Polis merkezinde tacize uğradıklarını söylemelerine rağmen cinsel istismar soruşturması açılmamış. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Cinsel istismara uğrayan kadınlar olmasına rağmen, şüpheli konumunda oluyorlar ve silahla basit yaralama suçundan yargılanmaya başladılar. Terliğin silah olup olmadığı tartışılan bir konu. Ancak, cinsel istismara uğrayan bir kadının kendisini korumak amacıyla kullandığı terlik bir silah değildir" dedi.

