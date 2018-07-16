Tacizciden 'Hacıyım' savunması

Antalya'da sokak ortasında taciz ve teşhirde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.M., 'Ben teşhirci değil, hacıyım' dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan taciz olayından sonra, şüpheli kendini "hacıyım" diyerek savundu.

DHA'nın haberine göre, Suriyeli olduğu belirtilen A.M.'nin teşhir ve tacizde bulunması sonrası bir kadın polisi aradı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli A.M., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan A.M., sözlü ifadesinde, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.

A.M., şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.