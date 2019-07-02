Taciz iddiasına karşı 100 bin TL'lik tazminat davası açtı

Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut, taciz iddiasına takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Set çalışanı Özge Ş. ilk duruşmada davanın reddini talep etti.

Talat Bulut'un Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş. isimli genç kızı taciz ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin takipsizlik kararının ardından oyuncu Talat Bulut, Özge Ş. hakkında 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları ile Özge Ş. hazır bulundu. Duruşmada konuşan Talat Bulut’un avukatı Ekim Su Küfteoğlu, tazminat davasının kabul edilmesini talep etti.

Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti. Mahkeme tarafların beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin setinde, set çalışanı Ö.Ş.'nin (19) dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia etmesi üzerine, Bulut hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bu süreçte dizinin oyuncuları da Özge Ş.'ye destek açıklaması yapmıştı.