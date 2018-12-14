Tabiat varlıkları 'emlakçı'ya emanet edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Kahraman atandı. Kahraman'ın kariyerinde çevre konusu yer almazken uzun süredir TOKİ ve Emlak Konut’ta yöneticilik yapan bir isim olarak biliniyor.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan bir kararla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak Mehmet Ali Kahraman atandı.

Kahraman’ın geçmiş görevlerine bakıldığında tabiat varlıklarını ne tür bir anlayışla koruyacağı anlaşılıyor. Zira Kahraman'ın geçmişinde çevre konusu yer almazken, çok uzun süredir hükümetin emlak yöneticiliğini yaptığı görülüyor.

Kahraman, 2002-2012 yılları arasında TOKİ’de başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Ekim 2009-Mart 2011 tarihleri arasında TOKİ iştiraklerinden sırasıyla, Emlak Konut GYO A.Ş., EPP (Emlak Pazarlama, İnşaat, Proje Yönetimi A.Ş.) ve TOBAŞ (Toplu Konut- Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Ve Proje A.Ş.) şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Kahraman, 2011 yılı Eylül ayından itibaren TOKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevini sürdürüyor. Kahraman ayrıca Emlak Konut GYO A.Ş’nin de Yönetim Kurulu Üyesi.

Kahraman, 17 Aralık 2013’teki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sırasında gözaltına alınmıştı.