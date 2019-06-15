'Şuurlu Öğretmenler Derneği'nden Zaytung gibi açıklama

Şuurlu Öğretmenler Derneği, tamamlanan öğretim yılıyla ilgili açıklamasında öğrencilerin yaz tatilini tamamen boş geçirmemesi gerektiğini savundu. Gerici kuruluş, açıklamasında rafa kaldırılmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ni de 'aileyi yıkım projesidir' sözleriyle değerlendirdi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği'nden 2018-2019 öğretim yılının tamamlanması üzerine yapılan açıklamada yaz tatilinin tamamen boş geçirilmemesi gerektiği söylenirken, derneğin eğitim sistemi ile ilgili beklentileri "Eğitim sistemi ile ilgili beklentimiz pansuman tedbirler ile uğraşılması değil sistemde bizi taklitçilikten kurtaracak kendi inanç ve kültür değerlerimizi temel alan köklü bir sistem değişikliğidir" sözleriyle ifade edildi.

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Dernek açıklamasında yer alan "İlk ve Orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören yaklaşık 18 Milyon öğrenci karne sevincini yaşadı. Öğretim yılı boyunca ders yoğunluğundun ve sınavdan sınava koşmaktan yorulan öğrenci ve öğretmenlerimizin dinlenme zamanıdır tatiller. Ancak yaz tatili tamamen boş geçirilmemelidir. Tatiller çocukların için dinlenme zamanı olurken eksiklerin giderilme zamanı olarak da değerlendirilmelidir" sözleri parodi haberleriyle bilinen Zaytung'la yarışırken, gerici derneğin diğer yorumları gülümseyerek geçiştirilecek gibi değil.

GERİCİNİN KARIN AĞRISI KARMA EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geri çekmiş olduğu "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" hakkında "Millî Eğitim Bakanlığı’nın projeden vazgeçtim demesi bir mana ifade etmemektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi aileyi yıkım projesidir. Erkek ve kadının fıtratında değişiklik yapan bir projedir. Ayrıca televizyon dizilerinde eşcinsel yaşam, çarpık ilişkiler, zina, aldatma vb. konular meşru ilişkiler gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu toplum Müslüman bir toplumdur" görüşünü ortaya atan dernek Aile ve Çalışma Bakanlığı, RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı "sağlıklı toplumun temeli olan aileyi koruyucu tedbirler alınması, TV kanallarında her gün yayınlanan onlarca dizinin genel ahlaka ve millî ve manevi değerlere uygunluğu noktasında gerekli tedbirler alınması" konusunda uyardı.