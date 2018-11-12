Suudilerden cinayetin işlendiği konsoloslukla ilgili yeni karar

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü İstanbul'daki konsolosluk binasını kapatma kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binasını kapatma kararı aldığı ileri sürüldü.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazısında, "Kaşıkçı boğulmuyor, bir arbede de yaşanmıyor. Açıkçası herhangi bir tartışma ya da kavga da yok. Ulaştığım bilgilere göre talihsiz adamı ilaçla uyuşturuyorlar ve bilinci kapalıyken öldürüyorlar. Sonra da kimyasallarla su haline getiriyor ve kullandıkları maddeleri dağıtıp yok ediyorlar" dedi.

Suudilerin cinayetin yaşandığı konsolosluk binasına ilişkin yeni bir karar aldığını da ileri süren Alçı, "Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatacak ve yeni yer talep edecekmiş. Ancak bunu şimdilik resmi olarak yalanlıyorlar. İşin soğumasını bekliyorlar. Bir süre sonra personeli de tamamen işten çıkarıp, artık Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile özdeşleşen yerden ayrılmayı planlıyorlarmış" ifadelerini kullandı.