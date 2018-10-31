'Suudi savcı, Kaşıkçı'nın telefonunun peşinde'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, Türk makamlarından ısrarla öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cep telefonunun imajını istediğini ileri sürdü. Selvi, Muceb'in iki soruya yanıt vermekten kaçındığını ve bunun, Türk makamlarında rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Suud savcı Kaşıkçı'nın telefonunun peşinde" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere ülkemize gelen Başsavcı Suud el Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüştükten sonra dün cinayet mahalli olan Başkonsolosluk'ta incelemelerde bulundu" ifadesine yer verdi.

"Başsavcı Muceb'in temasları sırasında ısrarla Cemal Kaşıkçı'nın telefonunu istediği ortaya çıktı" diye yazan Selvi, şöyle devam etti:

Suudlu Başsavcının Kaşıkçı'nın telefonunu istediği, böylece kimlerle ve ne kadar süre görüştüğü bilgisine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı iki ziyareti sırasında da ısrarla Kaşıkçı'nın cep telefonunun imajını isteyen Suud el Muceb'in bu tavrı Türk tarafında rahatsızlık meydana getirdi.

Başsavcı Muceb, Suudi Arabistan'dayken Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıklamıştı. Eğer cinayet planlıysa, bunu planlayan biri var demektir. Kim planladı? Kaşıkçı'nın öldürülmesi için infaz ekibini iki uçağa bindirip Türkiye'ye kim gönderdi? Daha da önemlisi onlara Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kim verdi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı iki kez ziyaret eden Suudlu Başsavcı'nın, "Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıkladınız. Peki sizce cinayeti kim planladı?" sorusuna cevap vermediği ortaya çıktı.

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Bunun üzerine Muceb'e "Yerli işbirlikçiden söz ettiniz. Bu yerli işbirlikçi kim", "Kaşıkçı'nın cesedi nereye gömüldü" sorularının yöneltiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti: