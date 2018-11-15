Suudi savcı Kaşıkçı olayında zanlılardan 5'i için idam istedi

Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 5 kişi hakkında idam cezası istendiği açıklandı.

Suudi savcının, Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 5 kişi hakkında idam cezası istediği ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani hakkında da soruşturma açıldığı öğrenildi.

Savcı, Cemal Kaşıkçı için "Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu" ifadeleri kullanıldı.

'CESEDİ PARÇALANARAK KONSOLOSLUKTAN ÇIKARILDI'

Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetine ilişkin araştırmalar sürmesine karşın, cenazesi bulunamazken, Suudi savcı "Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı" dedi.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

'YERLİ İŞBİRLİKÇİ' İDDİASI

Açıklamada ayrıca, "Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık. Cinayet talimatını timin başındaki isim verdi" denildi.

Şüphelilerden birinin ise, konsolosluktaki kameraları bozduğu bildirildi.

'EMİR İSTANBUL'DA VERİLDİ' İDDİASI

Suudi savcının açıklamasında Kaşıkçı'nın ölüm emrinin İstanbul'da verildiği öne sürüldü. Açıklamada "Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısı verdi" denildi. Kast edilen ismin Ahmed el-Asiri olduğu düşünülüyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı Kahtani hakkında da soruşturma açıldı ve Suudi Arabistan'dan çıkışı yasaklandı.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULMUŞTU

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcı koordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: TATMİN EDİCİ BULMADIM

Savcının açıklamalarına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım" dedi.

Cinayet kararının İstanbul'da alındığı iddiasını kabul etmeyen Çavuşoğlu "Bu cinayet önceden planlanmıştır. Bu cesedin parçalanması anlık bir şey değil" diye konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"O beş kişinin Türkiye kanunlarına göre yargılanması gerekiyor.Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Ortada cevap yok. Azmettiriciler ortaya çıkarılmalı.""