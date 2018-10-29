Suudi savcı İstanbul’da, ‘İngiliz istihbaratı haberdardı’ iddiası

Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan Suudi savcı Suud Muceb İstanbul'da Çağlayan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşüyor. İngiltere’de yayımlanan Daily Express gazetesindeyse dün istihbarat kaynaklarına dayanan bir haberde, İngiltere’nin 1 Ekim’de Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’yı ‘kaçırma’ planından haberdar olduğu ileri sürüldü.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan Suudi savcı bugün İstanbul’da. Geçtiğimiz günlerde cinayetin “planlı” olduğunu açıklayan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti.

İNGİLTERE PLANDAN HABERDARDI

Öte yandan İngiliz Daily Express gazetesi dün yayımladığı bir haberde, İngiltere istihbaratının 1 Ekim’de Cemal Kaşıkçı’nın “kaçırılması” için Suudi istihbaratından bir grubun İstanbul’a hareket ettiğinden haberdar olduğunu, uyarmasına karşın operasyonun iptal edilmediğini ileri sürdü.

Gazete İngiliz istihbaratından bir kaynağının “1 Ekim’de Suudi Genel İstihbaratı üyelerinin de içinde bulunduğu bir grubun İstanbul’a hareketinden haberdar olduk ve niyetleri gayet açıktı. Bazı kanallar üzerinden bunun iyi bir fikir olmadığı konusunda uyarıda bulunduk. Ardından gelen olaylar uyarımızın dikkate alınmadığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

İngiliz istihbarat kaynağının bildirdiğine göre Kaşıkçı, sözkonusu operasyonda sorgulanmak üzere Suudi Arabistan’a kaçırılacaktı ancak plan "başka seçenekler"e de kapı aralıyordu ki sözkonusu kaynak bunu “büyük bir problem” olarak niteledi.

İngiliz istihbarat yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada “Emirlerin kraliyet çevresinden bir kişiden geldiğini biliyoruz ama bunun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la bağlantılı olduğu konusunda doğrudan bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu onun [Selman’ın] emri veren kişi olmadığı anlamına gelir diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Gazete aynı haberinde Kaşıkçı’nın öldürülmeden önce Suudi Arabistan’ın Yemen’de kimyasal silahlar kullandığını kanıtlayan belgelere ulaşmak üzere olduğu iddiasına da yer verdi.