Suudi savcı delileri istedi, verilmedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü. Yetkililerin topladığı tüm delilleri isteyen Muceb’in bu talebi reddedildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişikin Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü.

Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye’de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb’in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi.