Suudi Riyali ile ucuz umre hayali : Diyanet fiyat artışına engel olamadı

Umre işlemleri, Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi üzerine Diyanet tarafından Suudi Arabistan Riyali ile yapılıyordu. Suudi para biriminin de TL karşısında değer kazanmasıyla, umre fiyatları arttı. Diyanet’in belirlediği yedi günlük umre ücreti 7 bin 470 TL'ye ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine umre işlemlerinin Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile yapılmasına karar vermesine rağmen umre fiyatlarında artış gerçekleşti.

Umre işlemlerinin SAR ile belirlendiği Aralık 2017’de 1,04’ten işlem gören Suudi para birimi TL karşısında değer kazanarak 1,50’ye ulaşınca, umre fiyatları da arttı. 2017 SAR kuruna göre 5 bin TL olması gereken umre, 2019 yılında 7 bin 500 TL’ye kadar ulaştı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, umre organizasyonuna katılacaklardan, iki kişilik odada yedi gün konaklama için 4 bin 980 SAR istendi. Aralarında Hilton, Obray ve Swiss gibi bilinen otellerin de olduğu bazı yerlerde yedi gün konaklamanın kişi başı bedeli ise 7 bin 470 TL olarak belirlendi.

Umre organizasyonunda üç kişilik odalarda konaklamak isteyenlerin 6 bin 900 TL ödemesi gerekirken, Diyanet’in belirlediği daha alt sınıfta yer alan otellerde kalmak isteyenlerin dört kişilik odalar için ödeyeceği ücret de 4 bin 875 TL oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ÜCRET BELİRLENDİ

Diyanet, umre organizasyonu kapsamında bebek ve çocukların konaklaması için de fiyat belirledi. Buna göre, 0-2 yaş arasındaki çocuklar için 975 TL, 3-5 yaş arasındaki çocuklar için 3 bin 750 TL ödenecek.

