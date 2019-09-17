Suudi Arabistan Konsolosluğu Kaşıkçı'nın öldürüldüğü binadan taşınıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü binadan başka bir binaya taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nu gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü binadan başka bir binaya taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü konsolosluk binası Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın kararı ile satılırken, konsolosluk, Sarıyer’de ABD başkonsolosuna yakın bir alana taşınacak.

Yer değiştirme kararının teknik ekibin binanın terk edilmesi gerektiği yönünde verdiği rapor üzerine alındığı belirtiliyor.

Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrıntılı delil toplamak için halen cinayet mahalli olan binayı bir süreliğine mühürleyebileceği iddia ediliyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.