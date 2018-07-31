Sütlüce'de yıkılan bina için Arda Turan'a dava

Sütlüce'de çöken binanın bir otel inşaatının temel kazma çalışmalarından etkilendiği, otel arazisinin sahibinin de Arda Turan olduğu ortaya çıkmıştı. Bina sakinlerinin olay sonrası Arda Turan'a dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili Beyoğlu belediyesi ev sahiplerine 30'ar bin lira tazminat ödemeyi planlarken, ev sahipleri de Arda Turan'a dava açmaya hazırlanıyor.

Beyoğlu'nda çöken binanın bir otel inşaatının temel kazma çalışmalarından etkilendiği, otel arazisinin sahibinin de Arda Turan olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Bina sahibiyle belediyenin görüşmeleri de sürüyormuş, mal sahibinin Arda Turan’dan zararın tazminini istediğini de öğrendim" ifadelerini kullandı.