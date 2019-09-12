Sürücü kurslarına ‘kota’ geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, nüfusu 10 bin-25 bin olan ilçelerde iki, sonraki her 25 bin nüfus için de bir özel motorlu taşıt sürücü kursu açılmasına izin verileceğini açıkladı. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel direksiyon derslerine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılacak.

Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dahil edilmeden verilecek. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) modülüne işlenecek.

NÜFUSU 10 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇELERDE KURS AÇILMAYACAK

Özel motorlu taşıt sürücü kursları bundan sonra illerin nüfus oranları dikkate alınarak açılacak.

Bu kapsamda açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik Kurumu’nca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınacak. Nüfusu; 10 bin-25 bin olan ilçelerde iki, sonraki her 25 bin nüfus için bir kurs açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam edecek. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılmasında nüfusla ilgili kriterler dikkate alınacak.

Bakanlık, her yıl bu hükümlere göre il ve ilçe kurs sayılarını kontrol ederek kurs açılacak yerleri belirleyecek. Bu il ve ilçeler Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLENE ‘PSİKİYATRİ MUAYENESİ’ ŞARTI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kuralları ihlal ettiği için sürücü belgeleri iptal edilenlerin tekrar kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenecek.

Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilecek. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanacak.