Suruç'taki cinayetlerin otopsi raporu açıklandı: Tam 23 mermi yarası

Suruç'ta 4 kişinin ölümüne neden olan AKP provokasyonu sonrası otopsi raporu açıklandı. Otopsi sonuçlarına göre, Şenyaşar kardeşler 23 mermiyle, baba kesici aletlerle öldürüldü.

Suruç'ta AKP milletvekili yakınlarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren baba ve kardeşlerin otopsi raporuna ulaşıldı. Mezopotamya Ajanası'nın haberine göre, Celal ve Adil Şenyaşar’ın yakın mesafeden sıkılan kurşunlarla öldürüldüğü, baba Esvet Şenyaşar’ın ise kesici aletlerle linç edildiği otopsi raporlarına yansıdı.



Celal Şenyaşar'ın 6, Adil Şenyaşar'ın 17 mermi yarası olduğu, baba Esvet Şenyaşar'ın kesici aletlerle öldürüldüğü belirtildi. Aynı olayda, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetmişti. İLGİLİ HABER AKP Suruç videosunun sadece 2 dakikalık bölümünü yayımladı