Suruç'ta yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran tarihinde AKP Milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında esnaf Hacı Esvet Şenyaşar “Size verecek oyumuz yok” demiş, bunun üzerine Yıldız’ın korumaları Şenyaşar ailesine ateşli silahla saldırmıştı.
Saldırı sonucunda Şenyaşar ailesinden üç kişi hayatını kaybetmişti.
Sendika.Org, AKP’lilerin Şenyaşar ailesine yönelik silahlı saldırısının yeni görüntülerine ulaştı.
Videoda görülen kareli tişörtlü kişi Mehmet Şah Yıldız ve Adil Şen Yaşar’a ateş ediyor.