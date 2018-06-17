Suruç'ta babası ve kardeşleri öldürülen Fadıl Şenyaşar tutuklandı

Suruç'ta AKP'liler ile esnaf arasında çıkan çatışmada AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürdüğü iddia edilen Fadıl Şenyaşar bugün tutuklandı. Fadıl Şenyaşar saldırıda babası ve kardeşlerini kaybetmişti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, 4 kişi yaşamını yitirmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı.

Suruç'ta seçim ziyaretlerinde bulunan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları arasında sözlü bir tartışma yaşanmış, Şenyaşar'ın "size verecek oyumuz yok" yanıtına öfkelenen Yıldız ve yakınlarının silahla ateş açması üzerine çatışma çıkmıştı.

Yaşanan çatışmada Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmiş, Esvet Şenyaşar ve iki oğlu ise ağır yaralanmıştı. Silahlı kavga hastanede de devam etmiş, Esvet Şenyaşar ve iki oğlu hastanede katledilmişti.

SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU, TUTUKLANDI

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada saldırıda babası ve kardeşlerini kaybeden Fadıl Şenyaşar tutuklandı.



AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Fadıl Şenyaşar olayda hafif yaralanmış ve Suruç Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanır tamamlanmaz gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Fadıl Şenyaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP 6'ncı sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da olduğu 19 kişinin dosyasının ayrıldığı, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Şenyaşar ailesinden 3 kişinin katledilmesiyle ilgili olarak ise henüz kimse tutuklanmadı.