Suruç'ta araç içinde oy pusulaları ele geçirildi

Urfa'daki AKP saldırıları sürüyor. Bilgi İlkokulu bahçesindeki araçlarda, oy pusulalarının ele geçirildiği belirtildi.

AKP, seçim öncesi Urfa'da başladığı seçim saldırılarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Urfa'da bir okulda toplu oy kullanımına ilişkin görüntüler yayınlamıştı.

AKP’li İbrahim Halil Yıldız ve silahlı yakınları Suruç’ta, en az 6 okulda sandık görevlilerini darp ederek blok oy kullandığı bildiriliyor.

Bilgi İlkokulu bahçesindeki araçlarda, oy pusulalarının ele geçirildiği belirtildi.

Polisin havaya ateş açarak durdurduğu bir otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.