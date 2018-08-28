Suruç katliamı sanığı: Aranızda erkek yok mu, gitsin ailemi öldürsün

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında IŞİD'in düzenlediği 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının bugün görülen davasında tutuklu yargılanan tek sanık Yakup Şahin kendisini skandal ifadelerle 'Benim yaptığıma inanıyorsanız, aranızda erkek yok mu gitsin ailemi öldürsün' sözleriyle savunmaya çalıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili devam eden davanın 6. duruşması Hilvan'da görülmeye başlandı.

'ARANIZDA ERKEK YOK MU, GİTSİN AİLEMİ ÖLDÜRSÜN'

Bugüne kadar ifade vermeyi reddeden davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, hakkındaki suçlamaları reddettiği duruşmada kendisini skandal sözlerle savundu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Yakup Şahin ailelerin ve avukatların söylediklerini kabul etmeyerek, “Benim yaptığıma inanıyorsanız, aranızda erkek yok mu gitsin ailemi öldürsün” dedi.

Katliamdan 21 ay sonra açılan davada, Ankara katliamı nedeniyle Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye’de bulunan Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali sanık olarak yer alıyor.

'TÜM SORUMLULAR YARGILANMALI'

Suruç katliamından yaralı kurtulan İlke Başak Baydar, “Bu davada sadece SEGBİS’te görünen sanık değil, katliamdan haberi olmasına rağmen önlemeyenler, katliamdan sonra bize gaz sıkan polisler, dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı ve tüm sorumlular yargılanmalıdır” dedi. Suruç ailelerinin bir diğer tepkisi de katliamın üzerinden 31 ay geçmesine rağmen çocuklarının eşyalarının verilmemesine oldu.

Avukat beyanlarının ardından, kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, polis tarafından serbest bırakılan Abdullah Ömer Arslan’ın dinlenmesi ve 6 celsedir getirilmeyen görüntü kayıtlarının istenilmesi taleplerini kabul etti. Polislere açılan davanın birleştirilmesi talebiyse reddedildi. Duruşma 22 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

20 Temmuz 2015'te Urfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelen 300 genç, konakladıkları Amara Kültür Merkezinde yaptıkları basın açıklaması sırasında canlı bomba saldırısının hedefi olmuştu. IŞİD’in üstlendiği saldırı sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmiş 100’ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

Üzerinden geçen üç yıla rağmen Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte olan Suruç Katliamı davasında, bir ilerleme olmadı. 10 Ekim Katliamı davasında tutuklu olarak yargılanan Yakup Şahin davanın firari olmayan tek sanığı olduğu halde henüz mahkemece dinlenmedi.