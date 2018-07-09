AKP kulislerinden verdiği bilgilerle tanınan Abdulkadir Selvi, 'sürpriz bir kabine' açıklanacağını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Sürpriz bir kabine geliyor" dedi.

"Sürprizlerin kabinesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında, 'Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık' demişti. Değişim AK Parti Grup yönetiminde başladı. Bugün de Bakanlar Kurulu’nda kendini gösterecek. 18 Ağustos’ta ise değişim bu kez AK Parti vitrininde yaşanacak" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in ilk günü AK Parti grubundaki konuşmasında, 'Bize yorgun yakıştırması yapanların bizim ne denli antremanlı olduğumuzdan haberleri yok' demişti. Erdoğan 16 yılın birikimiyle siyasetten, bürokrasiden ve iş dünyasından yeni kuşak bir kadroyu Türkiye’nin yönetimine taşıyacak" ifadelerini kullandı.