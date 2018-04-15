Suriye'ye saldırı İzmir'de protesto edildi

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısı, İzmir'de TKP ve ÖDP tarafından düzenlenen ortak bir eylemle protesto edildi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına tepkiler sürüyor. İzmir'de TKP ve ÖDP üyeleri, saldırgan müttefik ülkelerden İngiltere'nin İzmir Konsolosluğu önünde bir protesto eylemi düzenledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan partililer, "Suriye halkı yalnız değildir", "Katil ABD işbirlikçi AKP", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" sloganları eşliğinde, İngiltere'nin İzmir Konsolosluğu önüne yürüdü.

Burada okunan basın açıklamasında, emperyalist saldırganlığa karşı Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olunacağı vurgulandı.

İsmail Hakkı Ortaköy'ün okuduğu basın açıklamasında şöyle denildi:

ABD’nin başı çektiği, İngiltere’siyle, Fransa’sıyla emperyalist koalisyon, Suriye halkının üzerine bomba yağdırdı. Her işgal girişimlerinde benzer örneklerini gördüğümüz gibi, ortaya attıkları yalanlarla kendilerini meşru gösterecek bahaneler uydurarak, sadece Suriye'ye saldırmadılar, bölgesel bir savaşa da davetiye çıkardılar.

"Gerçekler apaçık ortadadır. Yaşananlar, Suriye topraklarının, bir paylaşım kavgasının barbarca yıkımına sahne olmasından ibarettir.

Emperyalist koalisyon, ne kadar güçlü görünürse görünsün, tarihin her zaman yazdığı gibi, Suriye’de de yenilecektir. Bütün işbirlikçileriyle, yardakçılarıyla birlikte.

Türkiye halkı, emekçileri, kardeş Suriye halkının, emekçilerinin yanındadır.

Suriye’ye yönelik saldırı, ülkemizde AKP iktidarının örtmeye çalıştığı gerçek yüzünü de çıplak olarak ortaya çıkarmıştır. Bir süredir sürdürdükleri yerlilik, millilik, ABD karşıtlığı pozlarıyla oluşturmaya çalıştıkları imaj, Suriye’ye yağan bombalara ortak olduklarının görülmesiyle çökmüştür. AKP, uzun zamandır ükemizi içine soktuğu bölgedeki kaosun uğursuz bir parçasıdır. ABD işbirlikçisidir, savaşın ve yıkımın aktörüdür.

Ne ABD’si, İngiltere’si, Fransa’sıyla bütün bir emperyalist blokun, ne de ülkemizde AKP eliyle temsil edilen işbirlikçilerinin, yetiştirdikleri ve ortalığa saldıkları gerici güçlerin Suriye’ye gücü yetecektir. Sermayenin hedefleri boşa çıkacaktır. İnsanlığa karşı bütün suçlarının hesabını verecekler. Efendileriyle, uşaklarıyla!"