Suriyelilere AKP'ye nasıl oy vereceklerini gösteren pusulalar dağıtılmış

Mersin'de Türkiye vatandaşlığına geçen Suriyelilere AKP ve MHP'ye nasıl oy vereceklerini gösteren oy pusulası gönderildiği öğrenildi.

Mersin’e yerleşen ve Türkiye vatandaşlığına geçen Suriyelilere, hangi partiye ve adaya oy vereceklerini gösteren oy pusulası gönderildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in ahberine göre, üzerinde Arapça ‘Büyük Mersin Belediyesi Seçim Pusulası' yazan pusulada, Büyükşehir için, Cumhur ittifakı adayı MHP'li Hamit Tuna'ya ve Akdeniz İlçesi için de AKP adayı Mustafa Gültak'a oy verilmesi tarif ediliyor. Pusulada adayların yanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı görülüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi 4307 sokakta yaşayan L.Ç. isimli vatandaş, oy pusulasını bir tesadüf eseri bulduğunu söyleyerek, “Oturduğumuz apartmanda ikameti görünen ancak başka yerde oturan bir arkadaşımın posta kutusunda bir zarf olduğunu görünce açtım. Zarfın gönderici kısmında gönderen yazılmamıştı. Sadece alıcı Suriye uyruklu kişinin ismi yazılıydı. Merak edip açınca, üzerinde üst kısmında Arapça yazılı oy pusulası fotokopisinde hangi partiye ve adaya oy verileceği yazıyordu” dedi.

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 618 bin 624 Suriyeli bulunurken, şu ana kadar 79 bin 820 kişiye vatandaşlık verildi.

Mersin'de ise vatandaşlığa kabul edilen 6 bin Suriyeliden 4 bininin oy kullandığı öğrenildi.