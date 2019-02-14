'Suriyeliler Avrupa'ya gönderilecek' söylentisi izdiham çıkardı

Şanlıurfa'da Suriyelilerin Avrupa ülkelerine gönderileceği söylentisi izdihama yol açtı.

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi izdiham yarattı.

Sabahın erken saatlerinde binlerce Suriyeli dernek binası önünde toplandı.

Dernek yöneticileri söylentinin gerçek olmadığını söylese de Suriyeliler dernek önünden ayrılmadı.

Polis ekipleri Suriyelileri dernek önünden uzaklaştırmak için iterken, bu sırada demir korkuluğun kırılması sonrası çok sayıda kişi ezilme tehlikesi yaşadı.

Kalabalık polisin uyarıları sonrası dağıldı.