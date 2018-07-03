Suriye'den 'yerli' patates iddiasına yalanlama: Yaz patatesi

Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Suriye'den ithal edilen patatesin aslında Türkiye'de üretilip depolarda saklanan ve yeniden Türkiye'ye satılan patates olduğu iddiasına yanıt verdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Suriye'den ithal edilen patatesin aslında Türkiye'de üretildikten sonra Suriye'de depolarda saklanan ve yeniden Türkiye'ye satılan patates olduğu iddialarını yalanladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada bugün bir gazetede CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun iddialarına dayandırılarak, "Patatesimizi bize geri sattılar" başlıklı haberin yayınlandığı hatırlatıldı. Açıklamada "Getirilen bu patatesler, yeni hasat edilen ince kabuklu yaz patatesidir. Bu yaz patateslerinin uzun süreli depolanamayacağını göz önüne aldığımızda güya bizden oraya gitmesi, orada depolanması ve tekrar bize gelmesi teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla bu patateslerin Türk patatesi olduğu, depolarda tutulduğu ve tekrar bize satıldığı iddiası hem teknik olarak hem de mantıken mümkün değildir" denildi.

Getirilen patateslerin yüksek fiyatlı olduğu iddiasının da piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu savunan Birlik "Söz konusu patatesler birinci sınıf sofralık patatestir. Bu patatesler, piyasa fiyatlarına göre en makul fiyatla temin edilmiş olup tüketicilerimize de 1.95 lira gibi uygun fiyattan ürünün satışı gerçekleştirilmektedir" açıklaması yaptı.

Bugün Sözcü gazetesinde yayımlanan açıklamalarında CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu iki yıldır Suriye’ye ihraç edilen Türk patateslerinin depolandığını ve yüksek fiyatla ithal edildiğini savunmuştu. Gaytancıoğlu, nakliyecilerden gelen bilgiler olduğunu kaydederek, ''Suriye'den ithal edilen patates 2017 ve 2018'in ilk aylarında Suriye'ye ihraç edilen ve Suriye'deki depolarda tutulmuş Türk patatesidir” demişti. Gaytancıoğlu, Tarım Bakanı Fakıbaba'ya "Eğer Suriye'den ithal edilen patates iddia edildiği gibi Türk patatesi ise bunları Suriye'de depolayan ve Türkiye'ye satan firmalar kimlerdir?" diye sormuştu.

