Suriye'den Türkiye ve ABD'nin ortak devriye adımına kınama

Suriye, Fırat'ın doğusunda ABD ve Türkiye'nin ortak devriye adımını kınadığını açıkladı.

Suriye, ülke topraklarında ABD ve Türkiye'nin ortak devriye gezdirmesini kınadığını açıkladı.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak SANA’ya açıklamasında, "ABD idaresi ve Türkiye rejiminin Cezire Bölgesinde ortak devriyeler dolaştırmalarının uluslararası kanun ve kararlara açık bir ihlal teşkil ettiğini" söyledi.

Bu adımın Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı olduğunun belirtildiği açıklamada, kelimenin tam anlamıyla Suriye halkı ve egemenliğine karşı saldırı niteliğinde olduğunu dile getirildi.