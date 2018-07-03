Suriye'den patates ithalatıyla ilgili ilginç iddia: 'Bunlar oraya götürülen Türk patatesidir'

Suriye'den ithal edilen patatesin, Suriye'ye götürülerek depolarda bekletilmiş Türk patatesi olduğu öne sürüldü.

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, 2 yıldır Suriye’ye ihraç edilen Türk patateslerinin depolandığını, yüksek fiyatla ithal edildiğini savundu. Gaytancıoğlu, nakliyecilerden gelen bilgiler olduğunu kaydederek, ''Suriye'den ithal edilen patates 2017 ve 2018'in ilk aylarında Suriye'ye ihraç edilen ve Suriye'deki depolarda tutulmuş Türk patatesidir” dedi.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre son günlerde artan patates fiyatları konusunda açıklama yapan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Suriye'den ithal edilen patateslerin son 2 yıldır Türkiye'den gönderildiğini öne sürerek, “Stokçulara ve yandaşlara rant sağlamak amacıyla Türkiye'de patates fiyatlarının yükselmesini bekleyerek 4 bin ton ithal edildi” ifadesini kullandı.

DEPOLARDA BEKLETİLDİ

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ithal patatesin hem Suriye hem de Türkiye'nin işine yarayacağını söylediği açıklamasını hatırlatan Gaytancıoğlu, “AKP'yi tanımasak biz de bunun çok masum bir girişim olduğunu, komşumuz Suriye'ye yardımın onlara destek olacağını düşünebiliriz. Ancak AKP'yi çok iyi tanıyoruz. AKP, her türlü krizi fırsata ve ranta çevirmeyi düşünen politikalar geliştirdiği için yandaşlarına çıkar sağlamada çok usta bir partidir'' diye konuştu.

CHP'li vekil, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini örnek gösterdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Türkiye, 2017'de Suriye'ye 9.1 milyon dolar karşılığında tam 67 bin ton patates ihraç etmiş. 2018'in ilk 5 ayında ise tam 686 bin dolar karşılığında 5 bin 700 ton patates ihracatı yapmış. Türkiye'den Suriye'ye ve Irak'a taşımacılık yapan bazı nakliyecilerden elde edilen bilgilere göre, Suriye'den ithal edilen patates 2017 ve 2018'in ilk aylarında Suriye'ye ihraç edilen ve Suriye'deki depolarda tutulmuş Türk patatesidir.”

TARIM BAKANI'NA ÜÇ SORU

Okan Gaytancıoğlu, Tarım Bakanı Fakıbaba'ya şu soruları yöneltti:

1. Türkiye yıllardır patateste kendine yeterliyken ve hiç ithalat yapmamışken, siz bir Tarım Bakanı olarak üretim yetersizliğini neden öngöremediniz ve ithalata başvurdunuz?

2. Eğer Suriye'den ithal edilen patates iddia edildiği gibi Türk patatesi ise bunları Suriye'de depolayan ve Türkiye'ye satan firmalar kimlerdir?

3. Tüm bu iddialar doğru ise istifa etmeyi düşünüyor musunuz?