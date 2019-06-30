Suriye'de ÖSO'cu muhalefetin başına Türkmen isim

Sputnik’in ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suriye muhalefetince dün İstanbul’da yapılan toplantıda yalnızca ÖSO'ya bağlı bazı gruplarca tanınan ve faaliyetini Gaziantep'te sürdüren ‘Suriye Geçici Hükümeti’nin başına Türkmen 'siyasetçi' Abdurrahman Mustafa getirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre yalnızca Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı bazı gruplar tarafından tanınan “Suriye Geçici Hükümeti”nin başına dün İstanbul’da yapılan toplantıda Türkiye’ye yakın bir isim olan Abdurrahman Mustafa getirildi.

Sputnik’in ÖSO kaynaklarından edindiği bilgilere göre Suriyeli muhaliflerin 2013 yılında kurduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nin başına Türkiye'ye yakın kişi seçildi. İstanbul'da düzenlenen 46. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa getirildi.

Seçime tek aday olarak katılan Türkmen siyasetçi Mustafa, kurulda 82 üyeden 54'ünün oyunu alarak "Geçici Hükümet"in başkanı oldu.

Mustafa'dan boşalan SMDK Başkanlığına ise Arap kökenli Enes Abde seçildi.

SMDK Yöneticisi Abdullah Gedo da Sputnik'e yaptığı açıklamada Suriye Geçici Hükümeti ile SMDK seçimlerinin dün İstanbul'da yapıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Kongrede Abdulrahman Mustafa geçici hükümetin başkanlığına seçildi. Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatib iki ay önce görevinden istifa etmişti. Yerine birinin atanması için seçim yapılması gerekiyordu. Yerine geçen Abdulrahman Mustafa, Suriye'de hükümetin çalışmalarını yürütecek. Bakanları belirleyecek ve belirlediği bakanları bize sunacak bizim onayından sonra hükümet çalışmalarına başlayacak. SMDK Başkanlığına ise Enes Abdi seçildi. Yardımcılığına ise ENKS'den ise Abdulhakim Beşar, ve kadın kotasından Tima Musa seçildi. “

Muhaliflerin kurduğu hükümet çalışmalarını Gaziantep'te yürütüyor.

Suriyeli muhalifler Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Avrupalı devletlerin desteği ve finansıyla İstanbul'da geçici hükümet kurmuştu. Geçici hükümeti bazı ÖSO grupları dışında tanıyan olmamıştı.

Suriye muhalefetinden daha önce de birçok üst düzey kişi istifa etmişti. İstifa edenlerden bazıları Şam'a dönerek Suriye devletine teslim olmuşlardı.