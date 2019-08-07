Suriye sınırındaki il ve ilçelere seferberlik emri gönderildiği ileri sürüldü

Suriye sınır hattında bulunan il ve ilçelere 'seferberlik' emri gönderildiği ileri sürüldü. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın 2018 tarihli 'Sınır Ötesi Harekat Kapsamında Alınacak Tedbirler' konulu talimatının dağıtımının dün yapılması dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleneceğine yönelik açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı'nın seferberlik emrinin dün Suriye sınır hattındaki il ve ilçe kurumlarına gönderildiği ileri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın 18 Aralık 2018 tarihinde 11235 sayılı “Sınır Ötesi Harekat Kapsamında Alınacak Tedbirler” konulu seferberlik talimatının sınır hattındaki il ve ilçelere dün dağıtımının yapıldığı iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mardin ve Urfa’da il ve ilçe jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri, AFAD müdürlükleri, il göç idareleri, karayolları, Türk Kızılay Şubeleri, belediye ve kaymakamlıklara gönderilen seferberlik emir yazısında, Kuzey ve Doğu Suriye’ye müdahale edileceği belirtiliyor.

Haberde söz konusu talimatların bazıları kaymakamlıkların daha önce almış olduğu kararlar olduğu, tüm kurumlara dağıtımının dün yapılmasınınsa dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılarda, hazırlıklar kapsamında kurumların yapmaları istenen çalışmaların da tek tek iletildiği ileri sürüldü.



Buna göre Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kamu kurumlarına gönderilen yazıda, şöyle denildi:

İlgili sayılı İl EYP ile Mücadele Komisyon toplantısında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 18.12.2018 tarih ve 11235 sayılı ‘Sınır Ötesi Harekat Kapsamında Alınacak Tedbirler’ konulu talimatlarına İstinaden,



Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa hakkımız kapsamında Suriye’nin Kuzeyinde bulunan ve ülkemizin ‘Milli Güvenliğine’ tehdit oluşturan başka PKK/ KCK –PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve sivilleri korumak maksadıyla olası bir operasyon hazıklıkları kapsamında;



‘Sınır hareketliliği kapsamında; İl Göç İdaresi, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları 93. Şube Şefliği, DSİ 102. Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, İlçe Kaymakamlıkları, Türk Kızılayı, Mardin Şubesi teyakkuzda bulunarak, ihtiyaç ve taleplerini gözden geçireceklerdir’ kararı alınmıştır.



İlimiz dahilinde olası herhangi bir operasyon veya herhangi bir sınır hareketliliği yaşanmasına karşı müteyakkız olunarak kurumumuzun ihtiyaç ve taleplerinin gözden geçirilmesini, eksikliklerinizin tamamlanarak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesini, Rica ederim.



KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI: KAYNAKLARINIZI BİLDİRİN

Ajansta yer alan habere göre, Mardin ili Kızıltepe Kaymakamlığı ise, 22 Nisan 2019 tarihinde aldığı, “Topyekün savunma seferberlik ve savaş hali hazırlıkları toplantı kararı”nı dün ilçedeki tüm resmi kurumlara göndererek, “Kamu kurumu ve kuruluşlarının ellerinde bulunan kaynakların Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi”ni istedi.