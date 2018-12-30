Suriye sınırına yeni askeri sevkıyat

Anadolu Ajansı, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoyun Mardin'e ulaşıp Nusaybin ilçesine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı (AA), obüslerin yüklü olduğu TIR'lardan oluşan konvoyun, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine ulaştığını, buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoyun Nusaybin ilçesine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ajansın haberine göre, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlenirken araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği kaydedildi.

Bu arada, Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu trenin de Gaziantep'e ulaştığı, askeri araçların vagonlardan indirildikten sonra bir kısmının Suriye sınırındaki birliklere, bir kısmının ise Diyarbakır'a gönderileceği kaydedildi.