Suriye sınırına komando taburu gönderildi

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlemeye hazırladığı operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.
Kars Harakani Havalimanı'ndaki törene, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. KomandoTugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Aydın Dede ve bazı askeri personel katıldı.
Askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.