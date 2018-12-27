Suriye sınırına askeri sevkiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon açıklaması sonrası Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Perşembe, 27 Aralık 2018 07:29

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.

Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından sevk edilen konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yaptı.