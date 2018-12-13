Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komandolar ve Jandarma Özel Harekat birlikleri Hatay'a geldi.
Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, "takviye amaçlı" gönderildiği öğrenildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçtiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekat başlatılacağını duyurmuştu.
Bunun ardından sevkiyat yoğunlaştı.