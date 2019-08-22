Suriye ordusunun TSK’nın 8 numaralı gözlem noktası yakınlarını bombaladığı iddia edildi

Suriye ordusunun Sarman'da bulunan TSK’ya ait 8 numaralı gözlem noktası yakınlarını bombaladığı iddia edildi.
Sarman, İdlip’in güneydoğusunda yer alıyor. Suriye ordusunun geçen günlerde kontrol sağladığı Han Şeyhun kentinin ise kuzeydoğusunda yer alıyor.
Marbutahaber'de yer alan habere göre, İdlip Haberleri Ağı isimli muhalif Telegram sayfası, 8 numaralı TSK gözlem noktası etrafının Suriye ordusu uçaklarınca vurulduğunu yazdı.
Geçen günlerde TSK konvoyonu hedef alan hava saldırılarından sonra muhaliflere yakın haber ajansı StepNews ve Şam yönetimine yakın saha muhabirlerinden Khaled Skief, Suriye ordusunun Morek kentini bombaladığını aktarmıştı.
TSK’nın 9 numaralı gözlem noktası Morek kentinin kuzeydoğusunda yer alıyor.