Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girmesi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Ordusu'nun Menbiç'e girmesine ilişkin konuştu.

'SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

"Suriye'nin Münbiç'e yönelik piskolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırmak gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil. Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek" diyen Erdoğan, "Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, dörtlü bir ekiple oraya gidecekler. Orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sorulan Erdoğan, "Benim kapım her zaman açık. Bay Kemal'den izin alır mı bilemiyorum" dedi.