Suriye Ordusu siviller için güvenli koridor açtı

Suriye Ordusu, cihatçıların kontrol ettiği bölgelerden çıkmak isteyen siviller için kontrol sağladığı Han Şeyhun kentinin güneyinde insani koridor açtığını duyurdu.

Han Şeyhun'u kontrol altına alan Suriye Ordusu, cihatçıların kontrolündeki bölgede kalanlar için güvenli koridor açtığını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, açılan güvenli insani koridorun Soran bölgesinde olduğunu, Suriye Ordusu'nun kontrolünde ve korumasında olacağını aktardı. Soran kenti, TSK’nın 9 numaralı gözlem noktasının olduğu Morek kentinin güneyinde yer alıyor.

Marbutahaber'de yer alan habere göre, Dışişleri yetkilisi "Hama kuzeyi ve İdlib güneyinde teröristlerin kontrolündeki bölgelerden güvenli bir şekilde çıkmak isteyen siviller için güvenli insani koridor açtık" dedi.

Yetkili, bölgelerden çıkış yapacak sivillere gıda ve sağlık desteği verilebilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.