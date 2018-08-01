Suriye gemisi, Hereke Limanı'nda kısa süreliğine demirledi

Boğaz gözlemcisi Yörük Işık, Suriye bandıralı bir yük gemisinin İzmit Körfezi’nde Hereke Limanı’na kısa süreliğine demirlediğini duyurdu.
Haber Merkezi
Çarşamba, 01 Ağustos 2018 13:24

“Boğaz gözlemcisi” Yörük Işık, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi’nde yıllar sonra ilk kez bir Suriye bandıralı geminin demirlediğini yazdı.

Işık’ın mesajına göre, 2 Ağustos 2015’ten beri ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde bulunan Suriye Deniz Taşımacılığı Genel İdaresi SYRIAMAR’a ait yük gemisi Souria, Salı günü İzmit Körfezi’nde Hereke Limanı’nda kısa bir süre demirledi.

Geminin limanda kısa süreliğine kalışının nedeniyse belirsiz. Türkiye ile Suriye’nin halihazırda diplomatik ilişkileri bulunmuyor.