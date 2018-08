Suriye gemisi, Hereke Limanı'nda kısa süreliğine demirledi

“Boğaz gözlemcisi” Yörük Işık, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi’nde yıllar sonra ilk kez bir Suriye bandıralı geminin demirlediğini yazdı.

Işık’ın mesajına göre, 2 Ağustos 2015’ten beri ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde bulunan Suriye Deniz Taşımacılığı Genel İdaresi SYRIAMAR’a ait yük gemisi Souria, Salı günü İzmit Körfezi’nde Hereke Limanı’nda kısa bir süre demirledi.

First time in 7years ? From #Latakia, #Syria General Authority For Maritime Transport SYRIAMAR’s Syrian flag general cargo vessel Souria arrived to a Turkish port, Hereke in the Gulf of Izmit, east of Istanbul. SYRIAMAR ship Souria is on @USTreasury OFAC SDN list since 3AUG2015. pic.twitter.com/pH8uQHXuKh

— Yörük Işık (@YorukIsik) 31 Temmuz 2018