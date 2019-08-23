Suriye askerleri tahliye edilmeyen TSK kontrol noktası önünde

Suriye ordusunun Hama'da cihatçılara karşı operasyonu sürüyor.
Hama'da Kefer Zita, Latemina ve Latmin Suriye ordusunun kontrolüne geçerken, cihatçıların, Türk üssünün bulunduğu Morek civarına çekildiği belirtiliyor.
Öte yandan Morek’te TSK üssünün çevresine yerleşen Suriye askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları özçekim fotoğrafları hızla yaygınlaşıyor.
Üs tamamen Suriye ordusu bölgesi içinde kaldığı halde tahliye edilmemişti.
Hama/Morek’te Suriye askerleri TSK üssünün dibinde hatıra için selfie çekmiş. Üs tamamen Suriye ordusu bölgesi içinde kaldığı halde tahliye edilmemişti. pic.twitter.com/3XTyMj8vjL
— ali ornek (@ornekali) August 23, 2019