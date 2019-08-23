Suriye askerleri tahliye edilmeyen TSK kontrol noktası önünde

Suriye ordusunun cihatçılara karşı operasyonu sürerken, Suriye askerleri Morek'te TSK kontrol noktası önüne kadar geldi. Suriyeli askerlerin kontrol noktası önünde çektikleri fotoğraflar sosyal medyada yayılıyor.
Cuma, 23 Ağustos 2019 13:49

Suriye ordusunun Hama'da cihatçılara karşı operasyonu sürüyor.

Hama'da Kefer Zita, Latemina ve Latmin Suriye ordusunun kontrolüne geçerken, cihatçıların, Türk üssünün bulunduğu Morek civarına çekildiği belirtiliyor.

Öte yandan Morek’te TSK üssünün çevresine yerleşen Suriye askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları özçekim fotoğrafları hızla yaygınlaşıyor.

Üs tamamen Suriye ordusu bölgesi içinde kaldığı halde tahliye edilmemişti.

 